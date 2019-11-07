باشاغا يبحث مع السفير الألماني التعاون الأمني بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، اليوم الخميس، بالسفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر اوفتشا، لبحث عدد من الملفات بين البلدين.

داخلية الوفاق ذكرت – في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمجالات الأمنية، بين داخلية الوفاق، ووزارة الداخلية الألمانية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

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