عضو بالبرلمان الأوروبي: مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا هي معسكرات اعتقال وتعذيب

ليبي – دعا عضو البرلمان الأوروبي المستقل الذي تم انتخابه على قائمة الحزب الديمقراطي ماسيميليانو زميريليو الى الترويج لمهمة دولية لإنقاذ المهاجرين في عرض البحر.

زميريليو وفي تصريحات خاصة أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية قال:” إن معسكرات الحشر الليبية للمهاجرين عار على المجتمع الدولي بأسره وأن من المفارقة أن تستمر وزيرة الدفاع لوتشانا لامورجيزي بالسير على هذا النهج الخطأ بعد التحقق من النتائج المأساوية في إشارة الى مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين”.

وذكر زميريليو أن :”مراكز الإحتجاز الليبية هي معسكرات اعتقال يتعرض فيها الناس للقتل والتعذيب ناهيك عن أولئك الذين لا يتم إنقاذهم ويتركون للموت في البحر أو في الصحراء”،داعيا الى أخذ الاستعداد الليبي لإقامة مراكز تديرها الأمم المتحدة بعين الإعتبار”.

وخلص البرلماني الأوروبي مستدركاً:” لكن الحكومة الإيطالية إن كانت تريد حقاً جعل احترام حقوق الإنسان أولوية فعليها تجاوز الصعوبات بشكل عاجل والعمل على تعزيز مهمة إنقاذ دولية في البحر المتوسط”.

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