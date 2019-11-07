مساع أممية وأوروبية لإنهاء التدخل الخارجي في ليبيا

قال مستشار وزير الخارجية البلجيكي السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي البلجيكي أدين كارسكو ، إن مؤتمر برلين سيعقد بعد إنهاء الاتفاق مع جميع الأطراف في ليبيا.

وأضاف كارسكو في تصريحات لصحيفة البيان أن المؤتمر سيبحث وقف التدخل الخارجي نهائيا بمراقبة الأمم المتحدة، ووضع بنود ضابطة لتنفيذ الاتفاق تكون ملزمة للجميع، تبدأ بوقف إطلاق النار والتمهيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية دون إقصاء ، وترك تحديد المصير للشعب الليبي دون تدخل خارجي، والقضاء على الإرهاب المدعوم خارجيا، الذي بات متحكما في الجنوب والغرب الليبي بشكل يمثل تهديدا للأمن والاستقرار العالمي، وهو ما يؤيده ويدعمه الاتحاد الأوروبي.

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