جهاز الدعم المركزي يُعد خطة أمنية مشددة تهدف إلى فرض الأمن والمجاهرة به بمنطقة الهلال النفطي

ليبيا – أكد رئيس الدعم المركزي بالهلال النفطي ومعاون آمر الدعم المركزي فرع إجدابيا الرائد عبدالحميد الشيخي أنه تم إعداد خطة أمنية مشددة تهدف إلى فرض الأمن والمجاهرة به في المنطقة.

الشيخي أوضح في تصريح خاص لموقع”العين الإخبارية”أمس الأربعاء أن الخطة تهدف لبث روح الأمن والطمأنينة لدى المواطن وأن أجهزة الأمن لن تدخر جهدا للقضاء على أي تهديد لأمن واستقرار المواطنين في المنطقة.

وبيّن أن نطاق تنفيذ الخطة الأمنية هو المنطقة الممتدة من سلطان شرقا إلى بن جواد غربا وواحات جالو وأوجلة وأجخرة جنوبا،مشيراً إلى أن الجيش ومنتسبي الدعم المركزي بالهلال النفطي يتوزعون على البوابات والتمركزات الأمنية في المنطقة الممتدة من سلطان إلى بن جواد وذلك لمساندة رجال الأمن والقضاء على الثغرات الأمنية أو حدوث أي طارئ.

وكشف الرائد الشيخي عن أن الخطة الأمنية التي سوف يطبقها الدعم المركزي تستهدف السيارات المعتمة والتي قد تخفي مرتكبي جرائم جنائية أو إرهابية وأي شخص يحمل سلاحا بدون ترخيص من جهات الاختصاص والتي قد تشكل خطرا داخل المنطقة أيضا وتستهدف المركبات الآلية التي يقودها أجانب بدون إجراءات رسمية.

كما شدد على أن الجيش يؤمن المنطقة بشكل جيد ولم يتم رصد تسلل أي عناصر إرهابية إلى منطقة الهلال النفطي.

وحول تأثر الوضع الأمني بمنطقة الهلال النفطي بمجريات المعارك في العاصمة طرابلس،أضاف الشيخي أن الوحدة العسكرية التي تؤمن منطقة الهلال النفطي تتابع عملية تطهير العاصمة وموجودة بكل التمركزات الأمنية ونقاط التفتيش حرصا على عدم تسلل المجموعات المسلحة إلى المنطقة ولن تفلح هذه المليشيات في محاولاتها بين الحين والآخر من أجل تشتيت القوات المسلحة عن المعارك بالعاصمة طرابلس.

ونوّه بأن الجماعات الإرهابية تحاول زرع الفتنة بعد أن فشلوا عدة مرات في السيطرة على هذه المنطقة التي تعتبر أكبر الموانئ النفطية على مستوى البلاد.

الرائد الشيخي أشار إلى أن الهجوم الأخير على منطقة الهلال النفطي عام 2018 كان بدعم من مليشيات فائز السراج وأتباع حرس المنشآت النفطية السابقين وبدعم من الدول الداعمة للإرهاب والتي لا تريد الخير والأمن والازدهار للشعب الليبي بالإشارة لقطر وتركيا اللتين لا تزالان تدعمان المليشيات المسلحة بالسلاح والعتاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية