جماعة الاخوان: مصطفى عبدالجليل محسوب على التيار الإسلامي وتصريحاته جاءت لحماية نفسه

ليبيا – قال عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أكرم الفزاني إن رئيس المجلس الإنتقالي السابق مصطفى عبدالجليل محسوب أصلا على التيار الإسلامي وربما تكون تصريحاته جاءت تحت ضغوط منصبه الحالي أو مكان سكنه أو أنه اختار أن يكون مع طرف “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ليحمي نفسه اجتماعيا وسياسيا ووظيفيا.

الفزاني وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري قال:” والحقيقة أننا تعودنا عليه في تغيير أقواله وشهاداته فهو من كان على علاقة جيدة بالإخوان ونصحهم مرارا بألا يتركوا الساحة السياسية، والآن يعتبرهم سبب الخراب، فأي تناقض هذا؟”.

وأعرب عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان أن يكون له دور في رأب الصدع وإنهاء الصراع وليس تأجيجه.

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