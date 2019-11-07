وزيرة إيطالية تعلن تراجعاً كبيراً بتدفقات الهجرة من ليبيا

تقرير 218

صرّحت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي بأن تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا إلى سواحل إيطاليا تراجعت بنسبة 97، وجاء ذلك خلال كلمتها أمام مجلس النواب الإيطالي ضمن جلسة الإحاطة حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين.

وأضافت الوزيرة الإيطالية أن: “المبادرات المنصوص عليها في المذكرة قد تطورت تدريجيا وأنه بالتوازي مع ذلك تراجعت المعطيات الخاصة بتدفقات الهجرة المغادرة من على السواحل الليبية”.

وأشارت لوتشانا إلى أن هذه النسبة كانت نتيجة للمقارنة بين مستوى تدفقات المهاجرين غير القانونيين بين عامي 2017 و2019، مُضيفة أن بلادها تسعى لإغلاق مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا بصورة تدريجية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد على لسان المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، أن “موقفه واضح، يجب إغلاق مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا”.

وقد نأت المتحدثة مايا كوسيانيتش بالاتحاد عن أي تمويل ممكن لأي مركز إيواء حكومي في ليبيا، مشيرة إلى أنه يعمل مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتحسين حياة المهاجرين الموجودين في ليبيا.

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