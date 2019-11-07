حول تواجد مقاتلين روس بليبيا..موسكو: شائعات خبيثة وافتراءات

فندت نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، مزاعم وجود عشرات المقاتلين الروس في ليبيا-في إشارة لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز في هذا الشأن.

وقال ريابكوف في تصريحات صحافية، “نحن نعمل من أجل تحقيق التسوية في ليبيا، وندعم الجهود في هذا الاتجاه بما في ذلك على خط الأمم المتحدة، ونحن في حوار مع الذين يؤثرون بطريقة أو بأخرى على الوضع، ولا نرى أساسا لمثل هذه المزاعم، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام أميركية أنواعا مختلفة من الخرافات والشائعات الخبيثة والافتراءات الموجهة ضدنا”.

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