وزير إقتصاد المؤقتة يبحث عدد من الملفات الإقتصادية خلال زيارته إلى مصر

ليبيا – أجرى وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر والوفد المرافق له زيارة رسمية إلى مصر وذلك لبحث سبل التعاون بين الدولتين.

كما إستقبل الوفد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الإقتصاد بالحكومة المؤقتة رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة المصرية إبراهيم العربي وذلك بمقر الغرفة بالقاهرة.



وناقش المجتمعون خلال هذا اللقاء العديد من الملفات الاقتصادية الهامه بين الجانبين ووضع خطة لتذليل كافة العقابات وتعزيز التعاون المشترك.



من جانبه أشار عصر إلى ضرورة تعاون قطاع الأعمال والاسثتمار والاستفادة من الفرص الواعدة فى إعادة إعمار ليبيا، موضحاً عمق العلاقات التاريخيه بين البلدين ومدى الإرتباط بين الشعبين.

ويتكون الوفد من نائب رئيس اتحاد الغرف الليبية ورئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة ومدير عام معرض بنغازي الدولي ومجموعة من رجال الأعمال الليبين،

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