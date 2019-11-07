أسرع الدول في الحصول على كهرباء.. “ليبيا بمرتبة مُتوقعة”

صنّف تقرير جديد للبنك الدولي دولَ العالم من حيث سهولة الحصول على الكهرباء لممارسة الأعمال، وذلك في تقريره السنوي الخاص بممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019.

ويقيس التقرير سهولة تنفيذ الأعمال في 186 اقتصاداً استناداً إلى عشرة معايير وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

وفي معيار الحصول على الكهرباء جاءت ليبيا بالمركز 142 عالمياً وحصلت على 59.1 نقطة، ورغم تراجع ليبيا من حيث مركزها عالمياً لكن عدد النقاط ارتفع مقارنةً بمؤشر العام السابق والذي حصلت فيه على 58.66 نقطة وفي المركز 130.

وحسب التقرير فإن أربعة إجراءات على المتقدم أن يقوم بها للحصول على كهرباء لبدء نشاط تجاري وأعمال في ليبيا، ويستغرق الأمر 118 يوماً، بينما كان في عام 2018 يستغرق 110 يوم.

وصنف التقرير دولة الإمارات الأفضل عالمياً في هذا المجال، ويتطلب بدء نشاط تجاري فيها إجراءان فقط وعدد أيام يصل إلى سبعة، فيما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية عالمياً بينما قفزت ماليزيا للمركز الثالث ورابعاً جاءت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين، وحلت ألمانيا وتايلاند في المركزين الخامس والسادس.

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