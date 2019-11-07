دبلوماسي ألماني: الهدف من مؤتمر برلين قطع الطريق أمام التدخلات التركية والقطرية في ليبيا

كشف دبلوماسيون أوروبيون عن تحركات متسارعة على المستوى الدبلوماسي والبرلمان الأوروبي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لوضع حد للأزمة الليبية، وذلك باعتراض التدخلات الخارجية من تركيا وقطر وإيران في ليبيا.

حيث قال الدبلوماسي الألماني السابق فريدريس فون لصحيفة البيان، إن تحرك ألمانيا يأتي في ظل الاستمرار غير المقبول للأزمة الليبية، لوقف إهدار الوقت بالتفاوض مع طرف لن يضع حدا للأزمة، كونه المستفيد من الوضع، في إشارة إلى حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، موضحا أن من مصلحة أنقرة أن تلوي ذراع أوروبا وأن تهدد حدودها بالمهاجرين حسب قوله.

وأضاف فريدريس أنه ستتم دعوة جميع الأطراف للحوار في مؤتمر برلين، تحت رعاية الأمم المتحدة والوساطة الأوروبية، وأن محور المفاوضات سيكون قطع طريق التدخل التركي في ليبيا ووقف تمدد الجماعات الإرهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا