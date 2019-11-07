لامورجيزي: تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا تراجعت بنسبة 97%

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا قد تراجعت بنسبة 97 %.

وأضافت لامورجيزي في جلسة إحاطة أمس أمام مجلس النواب الإيطالي، حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين، أن المبادرات المنصوص عليها في المذكرة قد تطورت تدريجيا، وأنه بالتوازي مع ذلك تراجعت المعطيات الخاصة بتدفقات الهجرة المغادرة من السواحل الليبية.

هذا كما أكدت لامورجيزي، أن بلادها تسعى لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، وذلك بغية التوصل إلى مراكز تديرها الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

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