اليونيسيف تواصل تنفيذ حملة العودة للمدارس

باشرت منظمة اليونيسيف، أمس الأربعاء، في توزيع المستلزمات المدرسية والترفيهية على التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بعدد من المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس ضمن حملة العودة للمدارس.

هذا ورصد فريق اليونيسيف خلال زيارة ميدانية قام بها الممثل الخاص للمنظمة بليبيا عبدالرحمن غندور، بعض احتياجات المدارس مثل الصيانة الخفيفة، للمساهمة في صيانتها.

يذكر بأن منظمة اليونيسيف تعمل وفق اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم طويلة الأجل لتلبية الاحتياجات التعليمية مثل الحقائب والأدوات المدرسية والترفيهية.

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