بعد أسابيع من إغلاقه.. استئناف العمل بمعبر رأس جدير

استأنفت صباح اليوم الخميس، حركة العمل بمعبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس.

وكانت اللجنة الامنية المشكلة من قبل وزارة الداخلية لحكومة الوفاق، قد أكدت أمس الأربعاء، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رأس جدير، وذلك بعد ما تم مناقشة أهم المعوقات التي تم بسببها إغلاق المعبر منذ ثلاثة أسابيع مع الجانب التونسي الذي أبدى استعداده للتعاون لدخول المسافرين من ليبيا دون أي تأخير وتسهيل دخول المرضى من ممر خاص على أن يتعامل المسافرين من الجانب التونسي بنفس المعاملة وتسهيل دخولهم وهذا لا يشمل المهربين من الجانبين.

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