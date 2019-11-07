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حقل البوري بانتظار مضخات غاطسة أمريكية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مطلع يعمل في شركة مليتة في تصريحات لـ218 إن شركة بيكر هيوز الأمريكية تستعد للمرة الأولى لها في ليبيا لتشغيل مضختين غاطسة  “اي اس بي” على المنصة “دي بي 3 ” بحقل البوري التابع لشركة مليتة للنفط والغاز.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في أغسطس الماضي عن إنجاز أعمال الصيانة في حقل البوري البحري لإنتاج النفط وقالت المؤسسة وقتها إن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قد تفقد عمل البوري خلال زيارة ميدانية له مع وفد مرافق له من المهندسين.

وشملت الصيانة حينها المنصتين 3 و4 وإصلاح الصمامات ذات الضغط العالي، وتحديث خطوط الأنابيب، وصيانة الآبار، وتركيب منظومة جديدة لمعالجة انقطاعات التيار الكهربائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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