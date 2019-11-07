حقل البوري بانتظار مضخات غاطسة أمريكية

قال مصدر مطلع يعمل في شركة مليتة في تصريحات لـ218 إن شركة بيكر هيوز الأمريكية تستعد للمرة الأولى لها في ليبيا لتشغيل مضختين غاطسة “اي اس بي” على المنصة “دي بي 3 ” بحقل البوري التابع لشركة مليتة للنفط والغاز.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في أغسطس الماضي عن إنجاز أعمال الصيانة في حقل البوري البحري لإنتاج النفط وقالت المؤسسة وقتها إن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قد تفقد عمل البوري خلال زيارة ميدانية له مع وفد مرافق له من المهندسين.

وشملت الصيانة حينها المنصتين 3 و4 وإصلاح الصمامات ذات الضغط العالي، وتحديث خطوط الأنابيب، وصيانة الآبار، وتركيب منظومة جديدة لمعالجة انقطاعات التيار الكهربائي.

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