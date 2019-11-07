وزارة التعليم تعلن نتائج الشهادة الثانوية الدور الثاني في ليبيا لعام 2019/2018 – رابط

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني رسمياً عن نسبة نتائج الشهادة الثانوية للدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019 م ظهر اليوم الخميس.

وكشفت وزارة التعليم الليبية في بيان مقتضب عن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية الدور الثاني حيث بلغت في نسبة لطلبة القسم العلمي 47.36%، فيما بلغت نسبة نجاح طلبة القسم الأدبي 33.17% .

وكان من المرتقب أن يتم الاعلان عنها يوم أمس، لكن الوزارة قامت بتأجيلها إلى اليوم الخميس دون ايضاح الاسباب، بالاضافة إلى تأخرها بشكل كبير وسط سخط طلابي، ويأتي هذا الاعلان عقب تقديم وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل عن تقديم استقالته من الوزارة احتجاجاً على قرار للرئاسي بهيكلة التعليم وفصل التعليم العام عن التعليم العالي.

وفيما يلي رابط نتائج الثانوية للدور الثاني عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال منظومة و نتائج امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018 / 2019 :

https://bit.ly/30fla0S

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