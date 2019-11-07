أول رد روسي على مزاعم إرسال قناصة إلى ليبيا

بعد انتشار الأخبار التي تفيد بوصول مئات القناصة الروس إلى ليبيا بهدف المشاركة في القتال الدائر دون صدور أي رد رسمي من موسكو، كسرت الخارجية الروسية صمتها على لسان نائب الوزير سيرغي ريابكوف الذي وصف هذه الأخبار بأنها مزاعم لا صحة لها.

وشدد ريابكوف على رفضه لكافة الأخبار المتداولة عن تورط الكرملين في إرسال “مرتزقة روس” إلى ليبيا، لافتاً إلى أن ذلك يتنافى مع سياسة روسيا تجاه الملف الليبي، والتي تدعم تحقيق الحوار من أجل الوصول إلى تسوية تُنهي نزاعات البلاد.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام أمريكية ما وصفه بـ”الخرافات والشائعات الخاطئة والتلفيقات الموجهة لروسيا، في إشارة إلى صحيفة “نيويورك تايمز”.

وكانت الصحيفة قد نشرت تقريراً عن وصول 200 قناص روسي إلى ليبيا خلال 6 أسابيع للالتحاق بساحات القتال المشتعل في العاصمة طرابلس.

وانتقد ريابكوف تبعات هذه الأخبار التي وصفها بـ”الزائفة” عن روسيا، موضحاً أنها ستُؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو، فيما أكد أن الأخيرة تُحاول التعامل مع هذا الأمر بهدوء.

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