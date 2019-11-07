الحويج: مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية حول الهجرة لا قيمة لها

اعتبر وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، أن مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية حول الهجرة لا قيمة لها، كونها وقعت مع حكومة طرابلس، بدعم ميليشيات تبيع المهاجرين لتجار البشر.

وأكد الحويج في مقابلة مع وكالة اكي الإيطالية أمس، أنه لا وجود لمشكلة الهجرة على السواحل الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، لأن هناك حكومة مسؤولة تلتف حول برلمان منتخب، مع قوات مسلحة مترابطة، وشرطة وقوات أمن ساحلية.

كما أشار إلى أن المشكلة تكمن في طرابلس، لافتا إلى أنه لا يمكن لمن يتسبب بالهجرة أن يكون جزءا من الحل، وأن الميليشيات التي يدعمها السراج تكسب كثيرا من المال من بيع المهاجرين، وبالتالي فهي تريد إبقاء البلاد في حالة عدم استقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا