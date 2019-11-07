تخريج دفعة جديدة من المتدربين على الإسعافات الأولية في هون

اختتمت بمدينة هون الدورة التدريبية الرابعة للتمريض والاسعافات الأولية، التي ينظمها مركزي ليبيا للتدريب ورؤيا والتي استمرت ثلاثة أشهر بمشاركة 20 متدرب ومتدربة.

وتلقى المشاركين في الدورة، محاضرات ودروس نظرية وعملية على يد الخبيرة في شؤون التمريض وإدارة المراكز الصحية نجية عبدالله ابوشعوة، حول الأمراض الباطنية وإسعاف مرض السكري وضغط الدم والصدمة والجراحة وغيار الجروح والحروق والكسور والانعاش والاختناق، كذلك الجرعات الدوائية حسب العمر والوزن وكيفية اعطاء الحقن بالوريد والعضل وتحت الجلد وتركيب التحاميل بالوريد وأخذ الحرارة والتنفس.

وقالت الخبيرة نجية ابوشعوة لمراسل بوابة افريقيا، إن الجانب العملي من هذه الدورات يتم داخل مستشفى عافية وبالمراكز الصحية والرعاية الصحية تستمر لمدة شهر يتم من خلالها مراقبة المتدرب ومدى استيعابه وقدراته التأهيلية لإمكانية إتاحة فرصة عمل له مستقبلا.

واشارت إلى أن الشهادات التي تمنح للخريج معتمدة من قبل الجهات الرسمية ويعمل بها والبعض تحصل فعليا داخل المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص من عيادات ومستشفيات من الدفعات التي تم تخريجها خلال العام 2019 والذي تجاوز عددهم 80 متدرب ومتدربة.

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