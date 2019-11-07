صور..صحيفة اخبار البلاد ببني وليد تتعرض لتخريب‎

تعرض مقر صحيفة اخبار البلاد بمدينة بني وليد صباح اليوم الى تخريب وتكسير متعمد لمحتويات المقر.

و افاد الناير اليعقوبي رئيس تحرير صحيفة أخبار البلاد إن مقر الصحيفة في مدينة بني وليد تعرض إلى التخريب والعبث بمحتوياته صباح اليوم الخميس بعد إصداره للعدد الاخير خلال هذا الأسبوعوأوضح اليعقوبي ان بعض محتويات المقر تعرضت للإتلاف، منوهًا بأن الخسائر مادية فقط.

وأكد اليعقوبي تحرير محضر في نيابة بني وليد، منوها بأن الجهات المعنية ستحقق في الحادث؛ لمعرفة من وراء أعمال التخريب.

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