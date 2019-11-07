وزير تعليم المؤقتة يبحث مع مراقب تعليم البيضاء سير العملية التعليمية

التقى وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز أمس، بمراقب التربية والتعليم البيضاء عطية الدكماك، وذلك في مقر ديوان وزارة التعليم بمدينة البيضاء.

وبحث الاجتماع الذي عقد بحضور عدد من مسؤولي المكاتب والأقسام بالمراقبة، إضافة إلى عدد من مديري المؤسسات التعليمية، تذليل كافة السبل لانطلاق الدراسة وسير العملية التعليمية بشكل فعلي، والذي حددت المراقبة أن يكون بدءا من الأحد القادم الموافق للعاشر من نوفمبر، في كافة المدارس التابعة للمراقبة.

كما تناول الاجتماع مواضيع أخرى، كانت من بينها مسألة صرف مستحقات المعلمين بنظام العقود في أسرع وقت، ومناقشة الالية التي سيتم على إثرها صرف علاوة الحصة للمعلمين.

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