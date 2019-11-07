الثني يدعو الأوقاف والسياحة لترشيد الإنفاق

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس سير عمل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، والهيئة العامة للسياحة، إضافة إلى جهاز إدارة وتطوير المنتزهات.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن ذلك جاء خلال اجتماع الثني في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة بكل من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للسياحة ا أحمد بوسقاوة، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف و الشؤون الإسلامية عمر الحداد، ومدير عام جهاز إدارة وتطوير المنتزهات محمد الوحيشي، ومدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس.

وناقش الاجتماع سير عمل كل من الهيئتين والجهاز، وأكد الثني على ضرورة الترشيد والتقنين في الانفاق العام للهيئتين خاصة في ظل أزمة الموارد المالية للحكومة.

ووافق الثني على دفع قيمة الإيجارات المستحقة لمقر الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية المتراكمة حتى نهاية العام 2019 ميلادية، مصدرا تعليماته لرئيس الهيئة بتقديم مقترح لموقع ينشأ عليه مقر دائم للهيئة كما وافق على إقامة المسابقة المحلية في مجال حفظ القرآن الكريم على مستوى الدولة بمدينة بنغازي.

ومنح الثني الإذن لإجراء بعض التعديلات والتغييرات الإدارية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، مباركا الخطة التدريبية (الداخلية و الخارجية) المعدة من قبل الهيئة العامة للأوقاف.

ووافق للهيئة العامة للسياحة على تقديم تقديرات لإنشاء سور المتنزه بسيدي الحمري وكذلك توفير مقر لمكتب السياحة ببلدية بنغازي.

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