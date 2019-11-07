المصرف المركزي :فائض في الإيرادات النفطية للعام الحالي

أعلن مصرف ليبيا المركزي إجمالي إيرادات ليبيا منذ بداية العام وحتى 31 أكتوبر من العام الجاري.

وأوضح المصرف المركزي طرابلس في نشرته الشهرية أن الإيرادات النفطية المقدرة للبلاد بلغت 22 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 25.841 مليار دينار بفائض 3.841 مليار مبينا أن الإيرادات المقدرة للضرائب بلغت مليار دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 706 مليون دينار بعجز 294 مليون دينار وبلغت إيرادات الجمارك المقدرة 667 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 247 مليون دينار بعجز 420 مليون دينار.

وبحسب المصرف بلغت الإيرادات المقدرة للاتصالات 625 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 201 مليون بعجز 424 مليون وبلغت تقديرات المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 250 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 125 مليون بعجز 125 مليون بينما بلغت الإيرادات المقدرة لبيع المحروقات بالسوق المحلي 667 مليون فيما بلغت الإيرادات الفعلية 250 مليون بعجز 417 مليون دينار.

وبين المصرف أن الرسوم المقدرة للخدمات بلغت 625 مليون دينار فيما بلغت الإيرادات الفعلية 516 مليون بفائض 2.052 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات المقدرة لرسوم بيع النقد الأجنبي 13.167 مليار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 18.880 مليار بفائض 5.713 مليار

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