إصلاح عطل في شبكة الكهرباء جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إصلاح عطل وقع في شبكة الكهرباء بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.

وتمكن فنيو ومهندسو دائرة توزيع مشروع الهضبة من تغيير محول هوائي، بعد تعرض السابق إلى عطب نتيجة الاشتباكات الدائرة في تلك المنطقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وبالمثل، أجرى فرقة الخطوط والكوابل في محطة «رمضان فرحات» بمشروع الهضبة، أعمال صيانة في المحطة التي تشررت أيضا بسبب الاشتباكات.

يذكر أن شركة الكهرباء أكدت في وقت سابق أنها تلجأ إلى برنامج طرح الأحمال في طرابلس الكبرى؛ بسبب تضرر الشبكة من الاشتباكات، وذلك نتيجة لمحدودية نقل الطاقة، رغم توافر القدرات الإنتاجية من محطات التولي».

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