مراقب التعليم بوادي البوانيس: مدارس البلدية فتحت أبوابها للعام الدراسي الجديد

قال مراقب تعليم بلدية وادي البوانيس مصطفى قدوره، إن المدارس في البلدية فتحت أبوابها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأضاف قدوره في تصريح لقناتنا، أن من أهم أسباب تأخير بداية العملية التعليمية إلى الان، نقص الكتاب المدرسي، وهي مشكلة تعاني منها أغلب مناطق الجنوب، إضافة إلى وجود معوقات أخرى تعرقل العملية التعليمية، أبرزها نقص المعدات المدرسية واكتظاظ الطلبة في الفصول.

وأكد مراقب تعليم بلدية وادي البوانيس وصول دفعة من الكتاب المدرسي إلى البلدية الأسبوع الماضي، وحول اعتصام المعلمين، قال قدوره إن للمعلم الحق في المطالبة بكافة حقوقه التي كفلها له القانون.

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