هذه نتائج اجتماع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة

ترأس دولة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس الاجتماع التمهيدي للجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة التي تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم 68 لسنة 2019 ميلادية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة خلص إلى الاتفاق على إعداد الكشوفات بكافة المختنقات التي تعاني منها بلدية درنة، والمشاريع المستهدف إقامتها في البلدية باستثناء المشاريع القائمة بها الحكومة عبر وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها بقيمة 18 مليون دينار.

وتم الاتفاق على إعداد كشوفات المشاريع والمختنقات من قبل رئيس المجلس التسييري للبلدية، على أن تعتمد الميزانية التقديرية للجنة الاجتماع القادم كما تم الاتفاق على تحديد جداول زمنية لتنفيذ هذه المشاريع حيث لا تتعدى مدة تنفيذ هذه المشاريع سنتان.

ويأتي تشكيل اللجنة لحل مختنقات البلدية التي تعرضت لدمار على أيدي الجماعات الإرهابية قبل دحرها من قبل القوات المسلحة.

وتضم لجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة في عضويتها وفقا للقرار محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية درنة عبدالمنعم الغيثي.

وحضر الاجتماع التمهيدي للجنة المكلف بالملف المالي لها طارق فرج الورفلي، ورئيس لجنة الإشراف والمتابعة للجنة الاستقرار علي الأوجلي، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء – ورئيس ديوان المجلس المكلف الطاهر محمد.

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