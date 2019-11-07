لجنة تحسين الخدمات الإلكترونية و«هاتف ليبيا» تستعرضان مشاريع دعم القطاع المصرفي

عقدت لجنة تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف، اجتماعها العادي الثالث أمس الأربعاء، مع مدير عام شركة «هاتف ليبيا» وبعض المختصين بالشركة لمناقشة المشروعات التي تسعى الشركة لتنفيذها بهدف دعم القطاع المصرفي وتطوير خدماته المقدمة للمواطنين.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزاراء أن الاجتماع العادي الثالث للجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (988) لسنة 2019، عقد بناء على توصيات اللجنة في اجتماعها الدوري الثاني، بضرورة التواصل مع شركات القطاع الاتصالات لإيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه المشاريع وخدمات الاتصالات المقدمة للقطاع المصرفي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش المشاريع المستهدفة للشركة، والتي يمكن للقطاع المصرفي الاستفادة منها، ومن أهمها مشروع الألياف البصرية (FTTx فايبر) إلى المباني والمنازل ونفاط التجمع…ألخ.

وأضافت أن الاجتماع جرى خلاله تقديم عرض مرئي عن مميزات المشروع في حال إنجازه من حيث توفير سرعة اتصال فائقة بالإنترنت وتقنية مستقرة وآمنة، كما استعرض إجراءات شركة «هاتف ليبيا» لتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الموجهة للجهات الحكومية بما فيها المصارف.

وأكد مسؤولو «هاتف ليبيا» المشاركون في الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس أن الشركة «بدأت بالفعل في تخفيض تكلفة خدماتها ابتداءَ من الأول من يناير الماضي «بتعريفة تعتمد على تقسيم المدن الليبية إلى مناطق لكلٍ منها تعريفة خاصة، بحسب المسافات والتكلفة الفعلية لتوفير الخدمة الخدمة بأسعار مخفضة، بما في ذلك المناطق النائية».

وناقش الاجتماع خطة الشركة لزيادة جودة الخدمات الموجهة إلى القطاع المصرفي وتحسين خدمات ما بعد البيع، من خلال مشروع مركز عمليات على مدار الساعة (NOC)، حيث أكد الحاضرون على «العمل وفقا لاتفاقات مستوى الخدمة (ٍSLA) مع الزبائن لضمان حقوق الطرفين».

وبحث الاجتماع أيضا، مشروع ربط المصارف من حيث إيجاد حلول لانقطاع الاتصال عن بعض فروع المصارف، حيث أكدت مسؤولو «هاتف ليبيا» استعداد الشركة لربط أو صيانة أي انقطاع حال وروده من المصارف المعنية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة أسباب توقف منظومات المصارف، والتي تؤدي إلى تعطل الخدمات لزبائن المصارف وسبل التغلب عليها، بالإضافة إلى إجراءات ومشاريع الشركة لتوفير بدائل موثوقة وفعالة لانقطاع الكهرباء عن الخدمات والمشاريع الموجهة للقطاع المصرفي.

واستعرض الحاضرون سبل معالجة المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة «هاتف ليبيا» بما فيها الدعم المالي للمشاريع الاستراتيجية، وكذلك الحفريات والبناء العشوائي من قبل المواطنين والذي يتسبب في قطع أسلاك الاتصالات، مما يؤثر سلبا على خدمات الدولة ككل.

يشار إلى أن لجنة تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف تضم المختصين من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ومصرف ليبيا المركزي، ورئاسة مجلس الوزراء.

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