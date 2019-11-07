ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن عناصر من تنظيمي النصرة وداعش الإرهابيين تم جلبهم لأجل القتال بجانب الميليشيات الإرهابية ضد الجيش.
المسماري ذكر خلال مؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء أن القوات البرية قادت عمليات ساعدت في القضاء على رؤوس الميليشيات خارج العاصمة طرابلس.
وأورد المسماري أن الميليشيات تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام المال لكنها لم تنجح في ذلك، مضيفاً أن هناك انسحابا لكثير من عناصر الميليشيات الإرهابية من عدة مناطق في محيط طرابلس تحت وقع ضربات القوات المسلحة.
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