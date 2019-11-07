فتح منذ رأس جدير بين ليبيا وتونس بعد نحو أسبوعين من إغلاقه

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس إعادة فتح مفذ رأس جدير الـحدودي مـع الجانب التونسي أمام الـمسافرين، وذلك بعد نحو أسبوعين من إغلاقه من قبل الجانب الليبي.

وأكدت الوزارة، أن الـحركة بالمنفذ تـسير بـشكل طبيعي منذ ظهر اليوم. وقالت، إن إعادة فتح المنفذ جاء بـناء عـلى الاتـفاق مـع الـجانب الـتونسي مـن قـبل لـجـنة الـتعاون الأمني مع تـونس، وإعـطاء الأذن مـن قـبل وزيـر الـداخلية الـمفوض لإعادة فـتح الـمنفذ.

وكان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قد أعلنت في 23 أكتوبر 2019 غلق منذ رأس أجدير بسبب “المعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطن الليبي من قبل الجانب التونسي، ولعدم الاستجابة من جانبهم لتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بالمسافرين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24