برلماني إيطالي: روما عاجزة بشأن مذكرة التفاهم مع ليبيا الخاصة بالهجرة

انتقد عضو مجلس النواب الإيطالي نيكولا فراتوياني عجز حكومة بلاده إزاء عدم الاستمرار في العمل بمذكرة التفاهم مع ليبيا حول المهاجرين.

وقال البرلماني عن حزب اليسار الإيطالي بحسب وكالة “آكي” اليوم الخميس، “إنه في مجال المذكرة مع ليبيا، وعلى هذا المستوى من وقف العمل بها الذي تقترحه الحكومة، تُظهر أنها عاجزة بالكامل”.

وأضاف “ما زلنا ضحايا التصريحات السالفينية (في إشارة الى وزير الداخلية السابق وزعيم حزب الرابطة)، التي تركز بالكامل على الحد من تدفقات الهجرة وتجاهل ما يحدث في ليبيا”، وهو “بمثابة جحيم حقيقي.

وأردف البرلماني الإيطالي إن “أوروبا لكي تكون جديرة بهذا الاسم، لا يمكنها عدم التعامل مع هذا الواقع”، في إشارة إلى الأوضاع بمراكز الإيواء الليبية.

وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أكدت في إحاطة برلمانية أمس الأربعاء حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين، أن بلادها تسعى “لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا تدريجياً بغية التوصل إلى مراكز تديرها الوكالات التابعة للأمم المتحدة”.

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