الرئاسي يجتمع لبحث هذه الملفات

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الخميس اجتماعاً، برئاسة رئيس المجلس فائز السراج وحضور نواب الرئيس أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوا المجلس محمد عماري وأحمد حمزة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج عرض في بداية الاجتماع نتائج جولته الخارجية خلال الفترة الماضية ومشاركته في مؤتمري أفريقيا روسيا، وعدم الانحياز، وما أجراه من لقاءات على هامش القمتين.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس الوضع العام في البلاد، حيث عرض السراج ملخصاً لسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والمحاور.

كما تم بحث ملف النازحين من مناطق القتال، والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا لشؤون النازحين لتأمين احتياجاتهم وبحث الاجتماع أيضا ملف الخدمات العامة، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وجرى خلال الاجتماع تقييم الموقفين الإقليمي والدولي تجاه الازمة الليبية والمساعي المبذولة للوصول إلى تسوية سياسية من خلال مؤتمر برلين الذي تستعد العاصمة الألمانية لاستضافته، والتحرك السياسي والدبلوماسي المطلوب في هذه المرحلة على ضوء تلك المواقف.

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