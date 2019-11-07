عماري زائد يبحث ميزانيات البلديات

عقد عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة محمد عماري زايد اليوم الخميس اجتماعا مع وزيري الحكم المحلي ميلاد الطاهر، المالية فرج بومطاري، للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بتوجيه ميزانيات البلديات.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة لائحة الرسوم البلدية وعلاقة المراقبات المالية بالبلديات والتأكيد على وضع خطط عمل محكمة لمعالجتها وتقديم الدعم اللازم لتسهيل توجيه ميزانية 2020 الخاصة بالبلديات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها وفق الخطط الموضوعة بالخصوص.

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