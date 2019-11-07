العميد إبراهيم بيت المال: 18 سجينا عسكريا ومدنيا من سرت بسجون مصراتة

أكد المكلف بدائرة الاستخبارات في مصراتة، العميد إبراهيم بيت المال أن السجناء من العسكريين والمدنيين من مدينة سرت في سجون المدينة التابعة لوزارة العدل والهيئات القضاية يبلغ «عددهم 18 سجينا فقط من واقع أكثر من 3 آلاف سجين بعد ثورة 17 فبراير العام 2011».

جاء تصريح العميد إبراهيم بيت المال في كلمة له خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم الخميسن بين القيادات الاجتماعية والإدارية والأمنية في بلديتي مصراتة وسرت.

وقال بيت المال للمشاركين في الاجتماع إن «جميع السجناء تجري معاملتهم معاملة حسنة»، مشيرا إلى أنهم أطلقوا «كل من صدر له قرارات إفراج» من السجناء في سجون المدينة.

وذكر المكلف بدائرة الاستخبارات في مصرتة أن من بين هؤلاء السجناء الذين ما زالوا في سجون مصراتة كلا من أمين اللجنة الشعبية العام للتعليم الأسبق (وزير التعليم) أحمد إبراهيم منصور، وآمر الحرس الشعبي السابق العميد منصور ضو القذافي.

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