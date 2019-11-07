داخلية الوفاق: إعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي

أعلنت وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق إعـادة فـتح مـنفذ رأس جـدير الـحدودي مـع الـجانب الـتونسي أمـام الـمسافرين الـيوم الـخميس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن حركة العبور تـسير بـشكل طـبيعي داخـل الـمنفذ بـناء عـلى الاتـفاق مـع الـجانب الـتونسي مـن قـبل لـجـنة الـتعاون الأمـني مـع تـونس وإعـطاء الأذن مـن قـبل وزيـر الـداخلية الـمفوض لإعـادة فـتح الـمنفذ.

وكانت الوزارة أعلنت أن حركة السير بمنفذ وزان الحدودي بين ليبيا وتونس تسير بشكل طبيعي أمام المسافرين.

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