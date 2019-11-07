المجلس الرئاسي يبحث الوضع الميداني والجهود السياسية لتسوية الأزمة

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس (القائد الأعلى للجيش الليبي) فائز السراج وحضور نواب الرئيس أحمد معيتيق، وعبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري وأحمد حمزة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السراج استعرض في بداية الاجتماع نتائج جولته الخارجية خلال الفترة الماضية ومشاركته في مؤتمري «أفريقيا – روسيا»، و«عدم الانحياز»، وما أجراه من لقاءات على هامش القمتين.

وأوضح أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس تناول الوضع العام في البلاد، حيث عرض السراج ملخصاً لسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والمحاور. كما بحث الحاضرون ملف النازحين من مناطق القتال، والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا لشؤون النازحين لتأمين احتياجاتهم، وملف الخدمات العامة، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى تقييم الموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية والمساعي المبذولة للوصول إلى تسوية سياسية من خلال مؤتمر برلين الذي تستعد العاصمة الألمانية لاستضافته، والتحرك السياسي والدبلوماسي المطلوب في هذه المرحلة على ضوء تلك المواقف.

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