داخلية الوفاق تبحث تطوير الأداء الأمني بمنافذ البلاد

عقدت الإدارة العامة للتخطيط الأمني والإدارة العامة لأمن المنافذ اجتماعا بمديرية أمن منفذ مطار معيتيقة الدولي لمناقشة وضع خطة لتطوير الأداء الأمني بالمنافذ والتحسين من أداء العاملين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين داخل جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية والاستعداد لفتح معبر رأس جدير الحدودي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه شارك في الاجتماع كلا من معاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير أمن منفذ مطار معيتيقة ومدير أمن منفذ مطار طرابلس العالمي ومدير منفذ ميناء طرابلس البحري ومدير منفذ رأس جدير الحدودي.

وقدم مدير الإدارة العامة للتخطيط الأمني مشروع الإدارة للتطوير من الخدمات الأمنية بمنفذ رأس جدير الحدودي وتسهيل حركة مرور المسافرين وما تم التوصل إلية وفق الخطة المقدمة من قبل إدارة التخطيط بوزارة الداخلية لتسهيل تقديم الخدمات للمسافرين والمحافظة على الأمن بالمعبر

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