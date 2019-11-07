الثني يؤكد ضرورة المحافظة على سيادة ليبيا وأمنها

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني آمر كتيبة سبل السلام المتمركزة في الكفرة عبدالرحمن هاشم الكيلاني، بحضور وزير التعليم فوزي بومريز.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني أكد خلال اللقاء على ضرورة المحافظة على سيادة الدولة الليبية واستتباب أمنها واطلع الثني خلال اللقاء على الوضع الأمني في بلدية الكفرة والمناطق المجاورة لها.

وبحث اللقاء أوجه الدعم الحكومي للكتيبة بالإمكانيات المطلوبة لضمان استتباب والأمن والمجاهرة به في تلك المناطق.

واستعرض آمر الكتيبة عمليات تأمين الحدود الليبية مع كل من (مصر، وتشاد، والسودان)، لافتا إلى أنها تسير بشكل جيد.

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