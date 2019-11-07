اليونيسف توزع مستلزمات مدرسية على التلاميذ بحي الأندلس

بدأت وزارة التعليم ومنظمة اليونيسيف ضمن حملة العودة للمدارس بتوزيع المستلزمات المدرسية والترفيهية على تلاميذ بالمرحلة الابتدائية بعدد من المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن ذلك جاء خلال زيارات ميدانية قام بها مدير إدارة النشاط المدرسي بالوزارة (سالم الشيباني) والممثل الخاص للمنظمة بليبيا (عبدالرحمن غندور) وأعضاء المنظمة لمدارس “شهداء الواجب والشموخ وعلي حسن المسلاتي”.

ورصد فريق اليونيسيف خلال الزيارة بعض احتياجات المدارس مثل الصيانة الخفيفة مؤكدين إمكانية مساهمتهم فيها.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أطلقت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في ليبيا حملة العودة إلى المدرسة هذا العام تحت شعار “تعليمنا مستقبلنا – بعودتنا نصنع التغيير ” التي تستهدف المؤسسات التعليمية للمرحلة الابتدائية والثانوية للتغلب على العديد من العقبات التي تواجهها.

وتتضمن الحملة تزويد أكثر من 40،000 تلميذ وتلميذه في مختلف مناطق ليبيا بالمستلزمات التعليمية المتمثلة في الحقائب والأدوات المدرسية والترفيهية.

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