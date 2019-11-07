السراج يجتمع بـ “جويلي” لتعزيز صفوف المقاتلين

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس مع آمر المنطقة العسكرية الغربية لقوات الوفاق اللواء أسامة الجويلي آخر المستجدات والتطورات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية.

وطالب السراج خلال الاجتماع الذي عقده بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي وفق ما ورد عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بتعزيز الوحدات العسكرية المقاتلة، وضرورة اتخاذ ترتيبات أمنية لحماية المدنيين.

وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق أن استهداف المنشآت الأمنية بات عملاً ممنهجاً لما وصفها المكتب الإعلامي بـ “المليشيات المعتدية” في إشارة لقوات الجيش الوطني.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قد عقد الأربعاء، اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في إطار التشاور والتنسيق، حيث تناولا تطورات الوضع الميداني في محاور القتال وملف النازحين، والرؤية المشتركة تجاه العملية السياسية، كما جددا “التأكيد على ضرورة دحر العدوان، والعمل على تسخير جميع الإمكانيات للوصول إلى هذا الهدف”، في إشارة للاشتباكات المسلحة الدائرة في ضواحي طرابلس بين الجيش الوطني والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

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