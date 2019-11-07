تركيب كاميرات مراقبة في ميادين البيضاء الرئيسة

تتواصل في مدينة البيضاء تنفيذ أعمال مشروع تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في كافة الميادين العامة بالمدينة.

وقد وصل المشروع لمراحل متقدمة ويستهدف مراقبة مفترقات المدينة والأماكن الحيوية.

وتم توقيع عقد المشروع من قبل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة لصالح مديرية أمن الجبل الأخضر.

وفي سياق متصل قام مديرية الأمن العام بالبيضاء بتوقيع عقد مع شركة المهاري لصناعة المباني الجاهزة لشراء غرف خاصة لرجال المرور لوضعها على المفترقات لـتكون جاهزة على كافة المفترقات في أقرب وقت قبل حلول فصل الشتاء .

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