حزب إخوة إيطاليا: حكومتنا أخطأت في التقرب من حكومة الوفاق وإلغاء العلاقات مع الحكومة المؤقتة

ليبيا – التقى وفد من البرلمانيين الإيطاليين عن حزب إخوة إيطاليا (فراتيلي دي إيتاليا) بقيادة نائب رئيس مجلس الشيوخ إناتسيو لا روساء ممثلين عن الحكومة المؤقتة برئاسة وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

وبحسب المكتب الصحفي لحزب إخوة إيطاليا في مجلس الشيوخ لاحظ الحزب مدى الخطأ في النهج السياسي للحكومات بقيادة الحزب الديمقراطي منذ عام 2013 ثم استمر النهج أيضًا مع حكومات جوزيبي كونتي الذين قرروا التحدث حصرا تقريبا مع حكومة طرابلس برئاسة فائز السراج ما أدى بدوره تقريبا لإلغاء العلاقات مع الحكومة المؤقتة والتي يشغل فيها المشير خليفة حفتر منصب القائد العام للجيش، وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار الحزب الإيطالي إلى الدور الكبير للحكومة المؤقتة في السيطرة بجدية على ظاهرة الهجرة غير الشرعية لدرجة أنه لا يوجد قارب واحد يحمل المهاجرين غير الشرعيين يغادر المناطق الساحلية الخاضعة لسيطرة الحكومة .

وأكد الحزب الإيطالي أنه ينظر في الأولويات الرئيسي بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب،فضلا عن حماية المصالح الإستراتيجية الإيطالية وحماية الشركات الوطنية التي تستثمر في ليبيا وفي مقدمتها شركة “إيني” الإيطالية.

وأعرب حزب إخوة إيطاليا عن أمله في أن تصل ليبيا إلى عملية مصالحة سريعة مع حل للصراعات الحالية.

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