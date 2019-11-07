وصول الكتب المدرسية لبلدية زليتن

أعلنت بلدية زليتن عن وصول الكتب المدرسية لمخازن البلدية بشكل سلس ودون عراقيل أو مشكلات.

وقال مدير المخازن ببلدية زليتن عبدالسلام هلاش أن عملية تسليم الكتاب المدرسي للمدارس تجري بموجب إحصاءيات بعدد الطلاب مرفقة بالأرقام الوطنية موضحا أن عدد عناوين الكتاب المدرسي التي وصلت للمخازن بالنسبة للتعليم الأساسي هي 99 عنوان من أصل 109 عنوان بالإضافة الى حوالى 102 كتاب موجود يتم توزيعه مع الكتب.

وأكد هلاش توفر الخطاط والسبورة في المخازن بالعدد المطلوب مشيرا إلى أنه جرى تأثيث حوالى 8 مدارس من المدارس الجاهزة التي تم الانتهاء من بنائها تجهيزا كاملا بالتعاون مع البلدية.

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