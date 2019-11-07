تعليم الوفاق تعلن عن نسبة نتائج الشهادة الثانوية

أعلنت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق رسميا نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018 – 2019، وكشفت في بيان مقتضب عن أن نسبة النجاح بلغت في الفرع العلمي 47%، فيما بلغت في القسم الأدبي 33%.

وكان من المرتقب أن يتم الإعلان عن النتائج يوم أمس، لكن الوزارة قامت بتأجيلها إلى اليوم الخميس دون إيضاح الأسباب، إضافة إلى تأخرها بشكل كبير وسط سخط طلابي، ويأتي هذا الإعلان عقب تقديم وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل استقالته من منصبه احتجاجا على قرار للرئاسي بهيكلة التعليم وفصل التعليم العام عن التعليم العالي.

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