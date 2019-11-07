برلماني إيطالي ينتقد عجز الحكومة عن العمل بمذكرة التفاهم بشأن الهجرة مع ليبيا

انتقد برلماني إيطالي عجز حكومة بلاده بسبب عدم الاستمرار في العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بشأن الهجرة الموقعة بين البلدين في فبراير 2017، وتسعى الحكومة الإيطالية إلى تعديلها وتجديد العمل بها لثلاث سنوات قادمة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن عضو مجلس النواب من حزب اليسار الإيطالي، نيكولا فراتوياني، قال في تصريحات إذاعية اليوم الخميس إنه «في مجال المذكرة مع ليبيا، وعلى هذا المستوى من وقف العمل بها الذي تقترحه الحكومة، تُظهر أنها عاجزة بالكامل».

وأضاف فراتوياني «ما زلنا ضحايا التصريحات السالفينية (في إشارة إلى وزير الداخلية السابق وزعيم حزب الرابطة)، التي تركز بالكامل على الحد من تدفقات الهجرة وتجاهل ما يحدث في ليبيا»، وهو ما اعتبره البرلماني «بمثابة جحيم حقيقي».

وخلص فراتوياني إلى القول إن «أوروبا لكي تكون جديرة بهذا الاسم، لا يمكنها عدم التعامل مع هذا الواقع»، في إشارة إلى الأوضاع بمراكز الإيواء الليبية.

كانت وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، أكدت في إحاطة برلمانية أمس الأربعاء، حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين، أن بلادها تسعى «لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا تدريجيا بغية التوصل إلى مراكز تديرها الوكالات التابعة للأمم المتحدة».

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