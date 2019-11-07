اجتماع لتطوير الأداء الأمني بالمنافذ في طرابلس

ناقشت مديرية أمن منفذ مطار معيتيقة الدولي مع الإدارة العامة للتخطيط الأمني والإدارة العامة لأمن المنافذ خطة تطوير الأداء الأمني بالمنافذ والتحسين من أداء العاملين.

وعقد الاجتماع بحضور كل من معاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير أمن منفذ مطار معيتيقة ومدير أمن منفذ مطار طرابلس الدولي ومدير منفذ ميناء طرابلس البحري ومدير منفذ رأس جدير الحدودي.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى آلية تقديم الخدمات الأمنية بمنفذ رأس اجدير الحدودي وتسهيل حركة مرور المسافرين وما تم التوصل إليه وفق الخطة المقدمة من قبل إدارة التخطيط بوزارة الداخلية بشأن تسهيل حركة المسافرين والمحافظة على أمن المعبر.

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