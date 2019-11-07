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استمرار صيانة المركز الصحي بقرارة القطف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد المركز الصحي بمنطقة قرارة القطف التي تبعد عن وسط بني وليد مئة كيلومتر تقريبا،أعمال الصيانة مكثفة من فترة وما زالت متواصلة.

وقامت شركة وادي تنيناي للمقاولات العامة بتنفيذ أعمال الصيانة التي وصلت إلى مراحل متقدمة تحت إشراف مكتب المشروعات بالخدمات الصحية.

وشملت الصيانة كافة أجزاء المبنى من أرضيات وأبواب ونوافذ إلى جانب شبكة المياه والصرف الصحي وتوفير شبكة تبريد وتكييف للمركز.

الجدير بالذكر أنه بعد الانتهاء من الصيانة للمركز ستكون المرحلة الأخيرة وهي توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة والتجهيزات خصوصا أن قرارة القطف بعيدةٌ عن وسط المدينة مما يجعل الأهالي يعانون في الحصول على خدماتهم الصحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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