رئيس الحكومة المؤقتة يلتقي آمر كتيبة سبل السلام بالكفرة

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم على ضرورة المحافظة على سيادة الدولة الليبية واستتباب أمنها، وذلك خلال اجتماعه مع آمر كتيبة سبل السلام المتمركزة في الكفرة عبدالرحمن الكيلاني، بحضور وزير التعليم فوزي بومريز.

ووفق الحكومة فقد اطلع الثني خلال الاجتماع على الوضع الأمني في بلدية الكفرة والمناطق المجاورة لها، مؤكدا تقديم الدعم الكامل للكتيبة لتقوم بدورها في أمن الوطن والمواطن.

كما بحث الاجتماع أوجه الدعم الحكومي للكتيبة بالامكانيات المطلوبة لضمان استتباب الأمن والمجاهرة به في تلك المناطق.

من جانبه استعرض آمر الكتيبة عمليات تأمين الحدود الليبية مع كل من مصر وتشاد والسودان، لافتا إلى أن العمليات تسير على أكمل وجه.

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