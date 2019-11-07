شركة إيطالية تبدأ صيانة وتجهيز غرف عمليات قسم الولادة بمستشفى طرابلس الجامعي

تفقد مسؤولو إحدى الشركات الإيطالية، صباح اليوم الخميس، غرف العمليات في قسم النساء والولادة بمستشفى طرابلس الجامعي، استعدادا للبدأ في تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيز الخاصة بها، بحسب صفحة المستشفى على «فيسبوك».

ورافق مسؤولي الشركة الإيطالية خلال الجولة مدير الإدارة الهندسية بمستشفى طرابلس الجامعي، المهندس خالد النقراط، الذي أكد أن فريق الشركة سيبدأ في عمليات الصيانة والتجهيز لاستكمال القسم الذي توقف عن استقبال الحالات قبل أشهر نظرا لدخوله مرحلة صيانة وتحوير كاملة.

وأوضح النقراط أن أعمال الصيانة والتجهيز التي ستنفذها الشركة الإيطالية هي «جزء من عدة عقود صيانة للقسم الذي عانى طويلا من تهالك بنيته التحتية»، مشيرا إلى أن الشركة الإيطالية ستقوم باستحداث غرف عمليات بأحدث الطرق العلمية وتجهيزها بالكامل.

وأشاد النقراط في السياق نفسه بجهود كل من وكيل عام وزارة الصحة الدكتور محمد هيثم، ومدير المستشفى الدكتور نبيل العجيلي، لحرصهما الشديد على استكمال الصيانة بشكل عاجل حتى يستأنف العمل داخل القسم، ويسهم في تخفيف العبء على أقسام النساء والولادة في المستشفيات الأخرى.

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