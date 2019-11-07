الأمم المتحدة تؤكد انتهاك الأردن وتركيا والإمارات حظر الأسلحة على ليبيا

جاء في تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة تم تسليمه إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أن الأردن وتركيا والإمارات العربية المتحدة انتهكوا “بشكل روتيني” حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ 2011، وذكر التقرير “حصلت الأطراف من الجانبين على الأسلحة والمعدات العسكرية، والدعم الفني … في انتهاك لحظر الأسلحة”.

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