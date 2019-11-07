الثني يطلع على عمل هيئتي الأوقاف والسياحة وجهاز إدارة وتطوير المنتزهات

طلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم على سير عمل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، والهيئة العامة للسياحة، إضافة إلى جهاز إدارة وتطوير المتنزهات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، نوقشت خلاله سير عمل كل من الهيئتين والجهاز، حيث أكد الثني على ضرورة الترشيد والتقنين في الانفاق العام للهيئتين خاصة في ظل أزمة الموارد المالية للحكومة، مبديا الموافقة على دفع قيمة الإيجارات المستحقة لمقر الهيئة العامة للأوقاف، وتقديم مقترح لموقع ينشأ عليه مقر دائم للهيئة.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء للهيئة العامة للسياحة على تقديم تقديرات لإنشاء سور المتنزه بسيدي الحمري، وكذلك توفير مقر لمكتب السياحة ببلدية بنغازي.

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