مصلحة المرافق التعليمية بالجفرة تواصل توزيع الكتاب المدرسي للأساسي والمتوسط

تواصل مصلحة المرافق التعليمية ببلدية الجفرة توزيع الكتب والمستلزمات التعليمية على مدارس الجفرة لمرحلتي التعليم الاساسي والمتوسط.

وقال مدير مكتب مخازن مصلحة المرافق التعليمية الجفرة رمزي عبدالنور إن نسبة ما تم تسليمه من الكتاب المدرسي لمدارس مرحلتي التعليم الاساسي والمتوسط ثمانون في المائة على أن يتم وصول باقي الكتب خلال الايام القليلة القادمة.

وناشد مدير مكتب مخازن مصلحة المرافق التعليمية الجفرة مصلحة المرافق التعليمية بضرورة العمل العاجل على توفير المقاعد الدراسية خاصة في ظل توافد عدد كبير من الطلبة النازحين للجفرة من مناطق مختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا